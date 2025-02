Il pareggio interno contro ilè costato l'uscita ai playoff di Champions League, una delusione per i tifosi e per la società che ha preso in mano la situazione. Nella giornata di oggi la dirigenza rossonera si è recata a Milanello ee dal faccia a faccia di oggi emergono alcuni dettagli raccontati da Sky Sport.

è stato il protagonista in negativo della partita, con l'espulsione che ha penalizzato fortemente il Milan in una situazione di apparente controllo.per aver compromesso la prestazione della squadra. Scuse poi che Theo ha esteso a tutti i tifosi del Milan sul proprio profilo social.- Poi è toccato a Ibrahimovic, che nella serata di ieri aveva difeso la squadra a livello pubblico. Chiuso nello spogliatoio, però,. Il dirigente svedese era ancora deluso e provato per l'eliminazione, che ha portato danni d'immagine ma anche economici considerati gli 11 milioni di euro di premi venuti meno e gli investimenti fatti a gennaio dalla società per rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao., che tra Zagabria e il doppio confronto con il Feyenoord hanno compromesso il cammino europeo, considerando che alla penultima giornata il Milan era addirittura nelle prime otto. I toni utilizzati da Ibrahimovic in un discorso breve ma intenso sono stati molto duri:

