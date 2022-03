Gli attaccanti del Milan Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic hanno svolto allenamento personalizzato, ma non destano alcuna preoccupazione: la seduta a parte era in programma, stanno entrambi bene e non sono in dubbio per il prossimo impegno dei rossoneri in campionato, sabato contro l'Empoli. Anche Alessio Romagnoli migliora, ma anche per lui oggi solo allenamento personalizzato sul campo.