Avanti insieme, soprattutto in caso di ritorno in Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole proseguire con Zlatan Ibrahimovic anche la prossima stagione. Le tante assenze per infortunio sono un dato di fatto, la speranza è che lo svedese riesca a lasciarsi alle spalle i problemi fisici al più presto.