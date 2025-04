Milan, Ibrahimovic e Moncada a Milanello: Conceicao analizza gli errori, filtra cautela su Gimenez

Mancano solamente tre giorni alla prossima sfida di campionato:, nella serata di venerdì alle ore 20.45,Altro match fondamentale per la missione Europa per i rossoneri, un traguardo che si sta facendo sempre più lontano giornata dopo giornata.per una nuova sessione di allenamento agli ordini del tecnico Sergio Conceicao., tra l’altro,che hanno assistito da vicino al lavoro dei membri della rosa rossonera.

Com’è stato riportato da Sky Sport, la sessione odierna è durata di più rispetto al previsto ed è stata suddivisa in due parti:A svolgere l’allenamento c’è stata pressoché l’intera rosa guidata da Conceicao, a eccezione degli infortunati, che hanno svolto una sessione a parte così comeche. Filtra cautela da Milanello sulle sue condizioni: seppur non ci sia stato bisogno di esami ulteriori, domani sarà la giornata fondamentale per capire se l’attaccante messicano si aggregherà al resto del gruppo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui