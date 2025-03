Milan, Ibrahimovic e Moncada nello spogliatoio: fiducia confermata a Conceicao

AFP via Getty Images

Dalla vittoria della Supercoppa con il sigaro in bocca alle tre sconfitte consecutive e il nono posto in classifica. Sembra la sceneggiatura di un film horror ma invece è la traiettoria di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese piace a una buona fetta della tifoseria per le sue dichiarazioni da condottiero ma la resa sul campo racconta di una squadra che non ha migliorato la sua classifica anzi.



FIDUCIA CONFERMATA - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono scesi nello spogliatoio al termine della partita per manifestare la propria vicinanza alla squadra in un momento che definire difficile sarebbe riduttivo. I due dirigenti hanno confermato la fiducia in Sergio Conceicao: scelta non scontata considerando le tre sconfitte consecutive e l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Feyenoord.

Nove punti di ritardo che possono diventare undici se la Juventus dovesse battere il Verona nel posticipo del lunedì sono un chiaro segnale di resa da parte del Milan per la lotta al quarto posto. Sergio Conceicao non é sicuramente il primo responsabile di una stagione così fallimentare ma ha delle colpe evidenti che sanciranno il suo addio al termine della stagione. Con l’obiettivo di lasciare aggiungendo la coppa Italia alla Supercoppa Italiana alla sua personale bacheca di successi oltre a quella del Milan.