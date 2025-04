A un quarto d’ora dall’inizio della finale di Coppa Italia Primavera, con un dribbling dei suoi, a smarcarsi dei giornalisti che lo attendevano all’ingresso, compare all’arena anche Zlatan Ibrahimovic.I due entrano dalla pancia dell’impianto intitolato a Gianni Brera e prendono posto sulle tribune:Presenti anche diversi ex milanisti: da Costacurta a Gilardino, da Brocchi a Borriello. E, curiosità, a gara iniziata arriva anche il sardo Barella.

Sono giorni concitati per Ibra, ma lo è stata tutta la stagione dei rossoneri. Dopo un periodo lontano da Milanello a causa di un problema di salute che lo ha debilitato,Insieme a Furlani, che pure si è preso il compito di dire l’ultima parola sulla nuova figura del ds da insistite nell’organico, lo svedese dovrà valutare il profilo giusto, tenere colloqui conoscitivi e infine sferrare il colpo definitivo. Con Paratici ormai sfumato, in pole position resta Igli Tare. Con l’ex Lazio proprio Ibra aveva avuto dei colloqui che sembravano potessero essere quelli giusti poi l’intervento di Furlani e il suo viaggio negli USA hanno rimescolato le carte. Mentre D’Amico resta un’opzione da tenere sempre in considerazione, l’albanese ha riscalato la graduatoria. Dal presente al futuro, gli occhi di Ibra sono tornati sul Milan.