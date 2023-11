. Non che sia mai stato dimenticato dai dirigenti e dai tifosi del Milan, ma dopo il tracollo dei rossoneri in Champions e il pareggio, subito in rimonta, a Napoli, la possibilità che entri da dirigente è tornata ad essere concreta.Sarebbe troppo e, poi, ci sarebbe il rischio di non essere operativo.A parte che c’è già, e che al mercato pensano soprattutto Furlani e Moncada, in Italia serve un’abilitazione che allo svedese manca.Assolutamente no, perché Ibrahimovic non ha studiato da allenatore e non possiede neppure la licenza C, il grado più basso, dei riconoscimenti necessari.Ora io sono del tutto d’accordo con quei nostri lettori che hanno scritto quanto segue: un allenatore non può minimamente accettare di avere un tutore, oltre che una mancanza di rispetto sarebbe una diminutio. Meglio, a quel punto, dimettersi e lasciare il campo ad altri.