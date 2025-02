Milan, Ibrahimovic: "Ecco perché abbiamo preso Bondo e Sottil. Con noi per essere ancora più forti"

Simone Gervasio

Zlatan Ibrahimovic ha fatto gli onori di casa anche oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione di due degli ultimi acquisti nel mercato invernale del Milan, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Il senior advisor di RedBird ha preso la parola prima dei due calciatori, descrivendone le caratteristiche: “Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare due dei nostri acquisti, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Gli diamo il benvenuto. Sono due ragazzi giovani, ma che hanno già grande esperienza nel calcio italiano. Bondo è uno che copre spazio, lavora, fa lavoro sporco che non sempre viene visto, ma per la squadra è fondamentale e sa giocare con la palla tra i piedi. Può migliorare in tante cose. Sottil cerca sempre l’uno contro uno, può giocare su entrambe le fasce, è giovane e ha margine di crescita. Noi dobbiamo farli diventare ancora più forti”.