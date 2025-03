Milan, Ibrahimovic esce di scena o rilancia? Intanto torna

secondo la Gazzetta dello Sport. Tornerà al centro sportivo di Milanello per seguire l'allenamento della squadra e stare vicino a Sergio Conceiçao in vista della trasferta di campionato in calendario domenica sera a Napoli. Nel frattempo l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani era volato negli uffici americani di Gerry Cardinale a ribadire (e soprattutto farsi ribadire dal proprietario) la supremazia sulle scelte.

sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Oggi è il Senior Advisor di RedBird, cioè della proprietà, senza un incarico definito e certificato nell'organigramma del club. Oppure potrebbe voler riprendersi la prima fila del palco, come aveva fatto nelle settimane scorse quando era stato lui, con Cardinale, a valutare i profili dei candidati al ruolo di direttore sportivo. Zlatan era stato presente a Londra in una serie di incontri. Poi però è stato ricordato che per le firme, e quindi per ogni scelta finale, la penna resta in mano a Furlani. Per Ibra si è passati in fretta da un momento di interviste pre e post partita e presentazioni dei nuovi arrivati di gennaio a una lontananza giustificata solo in parte dalla forte influenza.

scrive sulla Gazzetta dello Sport:Se l'allenatore scelto a inizio stagione finisce per non convincere, se le strategie di mercato non hanno funzionato, dovrebbe essere possibile individuare una figura dirigenziale che quei giocatori e quell'allenatore li ha scelti, invecePersino i tifosi sono in confusione, non sanno a chi dare davvero la colpa per una stagione che rischia seriamente di chiudersi senza un posto nella Champions che verrà".