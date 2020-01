Dopo la vittoria sul campo del Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky: "Per un attaccante è importante stare davanti alla porta, ogni tanto la palla entra, ogni tanto no. L'importante è sentirmi bene, i gol poi arrivano. Ho sbagliato qualche pallone a inizio gara, mi serve giocare per entrare in forma. Esultanza da Dio? L'avevo promessa a San Siro, non qui. A ogni gol faccio la celebrazione da Dio, così mi sento vivo. Mi sento bene, il mister pensa alla mia età, ma non c'è problema, il cervello è sempre uguale".



SUL MODULO - "Abbiamo giocato con due attaccanti per stare più avanti, è andata bene. L'abbiamo provato per tutta la settimana, è andata bene".



SUL RINNOVO - "Dovrei vincere il campionato, mi sa che è difficile".