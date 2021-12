Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic, che sarà assente contro l'Empoli nella sfida di domani, in programma al Castellani alle 20.45: lo svedese sarà out per un sovraccarico al ginocchio sinistro. Al suo posto giocherà probabilmente dal 1' Olivier Giroud, oppure verrà adottata una soluzione con un falso 9.