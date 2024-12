Getty Images

Milan, Ibrahimovic: "Furlani è un mostro. Ha convinto Cardinale che io fossi diverso"

10 minuti fa



La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento in cui analizza il caso AC Milan. Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan, nella traduzione curata da MilanNews, si è complimentato con l’ad Giorgio Furlani.



FURLANI - "Giorgio e io ci siamo incontrati per la prima volta quando è arrivato durante il periodo di Elliott. Quando è diventato CEO, ci siamo seduti per parlare e gli è piaciuto abbastanza l'incontro da incoraggiare Gerry a incontrarmi. Inizialmente Gerry ha detto che non voleva assumere ex giocatori, ma Giorgio lo ha convinto che fossi diverso. Quando si tratta di numeri, ci affidiamo a Giorgio. Quando inizia a fare i suoi calcoli, ad esempio su quali giocatori possiamo permetterci, è un mostro”.