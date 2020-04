Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. Dopo le numerose indiscrezioni sul suo futuro e l’ipotesi ritiro degli ultimi giorni, l’attaccante del Milan ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Questo uno stralcio delle sue parole nell’intervista rilasciata a Svenska Dagbladet: “Futuro? Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo. ​Non potevamo prevedere il coronavirus, dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi e loro stanno bene, quindi mi sento bene anch’io. Penso che il coronavirus si risolverà, bisogna aspettare che gli esperti sappiano cosa fare e si procederà. Era imprevedibile che la Serie A si fermasse per l’emergenza".