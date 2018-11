Zlatan Ibrahimovic e Adriano Galliani, un binomio che ha fatto sognare i tifosi del Milan nel 2010, quando l’allora amministratore delegato rossonero atterrò a Linate con l’ex numero 9 del Barcellona. Colpo del Condor, colpo che, alla fine della stagione, portò lo scudetto alla causa milanista. Poi l’addio, il Paris Saint-Germain contro voglia, e un rapporto che sembrava essersi rotto tra i due. Ci ha messo un po’, Ibra, a perdonare Galliani…





“GRAZIE” - Ora Zlatan Ibrahimovic è vicino al ritorno in rossonero, Leonardo ne sta continuando a parlare con Raiola e sembra esserci grande fiducia per la chiusura della trattativa, benedetta anche da Galliani: “Ben venga, campioni come lui fanno bene al campionato italiano”. E, dopo queste parole, Ibrahimovic, come scrive Il Giornale, ha telefonato direttamente all’ex amministratore delegato del Milan per ringraziarlo sul giudizio positivo. Milan-Ibra, ci (ri)siamo. E sullo sfondo, con le sue parole, c’è ancora Galliani. Come 8 anni fa...