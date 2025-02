Milan, Ibrahimovic: "Gimenez è forte come me. Morata? Certe storie non fanno 'clic'"

Getty Images

Ilsi prepara ad affrontare l'nel, una partita che non è mai come le altre. Ambizioni di classifica delle due squadre si intrecciano con la storica rivalità cittadina, in mezzo anche discorsi di mercato che hanno rivoluzionato le carte in tavola.Sergio Conceiçao non ha più Alvaro Morata, ceduto al Galatasaray, e non può ancora contare sull'ultimo acquisto Santiago, a San Siro per assistere da spettatore alla gara. Non c'è più il capitano Davide, c'è Kylesubito impiegato titolare.Proprio il mercato è stato protagonista nell'intervista concessa daa Sky Sport prima del calcio d'inizio: le sue dichiarazioni.

- "Un derby è un derby. Un derby si vince. Si affronta con grande mentalità perché è più di una partita. Due grandi squadre e tutti vogliono vincere il derby. L'abbiamo preparato bene, siamo carichi e siamo pronti".- "Alvaro è una grande persona, un grande giocatore e gli auguro il meglio, se lo merita. Poi certe storie per varie situazioni, per vari motivi, non fanno clic. Più di questo non dico, nel calcio succede. Abbiamo portato Gimenez che abbiamo seguito per tanti mesi, anche la scorsa estate. Adesso lo abbiamo preso, siamo pronti per lui e anche lui è pronto. Oggi l'ho visto dal vivo, è carico e ha voglia di cominciare. Siamo tutti carichi".

- "Bisogna mantenere il ritmo delle partite che vinci. Quando vinci tutto diventa più facile, quando non vinci qualcosa ti frena. Bisogna continuare a lavorare, noi da sopra dobbiamo dare supporto e mettere tutti in condizioni di fare il meglio possibile. Devono stare concentrati in campo e giocare. Poi vai avanti e indietro, provi certe cose per migliorare. Non tutti i giorni sono perfetti, ci sono alti e bassi, l'importante è continuare e avere questa voglia di migliorare e portare risultati".- Ibrahimovic è poi intervenuto a DAZN e ha risposto così a domanda se ci possano essere altre trattative nelle ultime ore: "Non penso, siamo soddisfatti".

- "Per me è una situazione diversa. Seconda volta che entro in un momento di mercato. Intenso e pure cattivo. Tutti i giorni succedono cose, per noi niente di urgente. Abbiamo fatto i nostri investimenti. E' andato Calabria ed è arrivato Walker, è andato Morata ed è arrivato Gimenez. Abbiamo migliorato la squadra e siamo soddisfatti".- "Questi sono i milanisti, si capisce (sorride, ndr)".- "Non sono drastiche. E' per migliorare la situazione. Se le cose non vanno bene le situazioni sono dinamiche. Se le cose non vanno bene devi trovare soluzioni per migliorare. E' il calcio, bisogna avere continuità e se non ce l'hai devi trovare il modo di averla. Al Milan hai la pressione di portare i risultati".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "E' forte come Ibra, altro livello".- "Abbiamo guardato Gimenez a luglio ma non c'era possibilità. Adesso c'era la possibilità e abbiamo fatto un buon investimento".