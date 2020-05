Futuro ancora tutto da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese potrebbe separarsi a fine stagione dal Milan, ma senza rotture nette. Nel suo futuro o l'Hammarby o il Bologna. Zlatan avrebbe confessato ad un amico ​ che il suo rapporto con il Diavolo dovesse proseguire non sarà per una questione di soldi, bensì di progetto tecnico del nuovo Milan ed al ruolo che in società hanno in mente per la sua figura.