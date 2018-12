I Los Angeles Galaxy non si rassegnano a perdere Zlatan Ibrahimovic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la franchigia della MLS è pronta a ingaggiare il nuovo general manager: Dennis te Kloese, che prenderà il comando delle operazioni. E, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l'ex presidente del Club Deportivo Guadalajara a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Milan.



I Galaxy preparano la controffensiva per convincere Ibra a restare in America. Ibra che sta pensando a cosa è meglio per il suo futuro: continuare a fare gol in MLS o tornare a Milano per aiutare il Milan a qualificarsi in Champions.