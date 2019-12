Il Milan ha iniziato a crederci sul serio e Zlatan Ibrahimovic non è mai stato così vicino a tornare a vestire i colori rossoneri. L'offerta messa sul tavolo di Mino Raiola dagli uomini mercato del club è la più vantaggiosa a livello economico sulla piazza e ora spetterà soltanto all'attaccante svedese prendere la decisione finale sul suo futuro, ancora conteso con la scelta di cuore di affiancare Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia.



LA DATA - C'è però un dettaglio in più svelato dal Corriere della Sera e riguarda proprio l'eventuale data dell'annuncio del grande ritorno di Ibra a Milano. Secondo il quotidiano milanese, infatti, il Milan sogno di poter dare l'annuncio dell'acquisto e presentarlo al mondo rossonero il 15 dicembre in occasione della festa che il Fondo Elliott ha in programma per il 120esimo compleanno del club.



LA FESTA - Una festa (il vero anniversario cade il giorno seguente) per cui tanti storici ex sono stati invitati a San Siro (convocato anche l'ex presidente Silvio Berlusconi) e in cui il Fondo Elliott, che ha avallato un investimento importante da 6 milioni netti di ingaggio per 18 mesi, vorrebbe regalare ai tifosi milanisti l'attaccante che da tempo stanno sognando.