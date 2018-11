e a 37 anni può ancora fare la differenza nel campionato italiano, trascinando con i suoi piedoni ilal quarto posto.ammalati di nostalgia ricordando che Ibrahimovic è l’uomo dell’ultimo scudetto 2011,che ha confessato di aver già pensato a un suo ritorno l’estate scorsa.Molti però lo temono e non soltanto tra gli avversari perchéricorda benissimo quel pomeriggio a Milanello in cui Zlatan scaraventò la sua rabbia sull’americano, salvato dall’intervento degli altri rossoneri guidati daMa senza arrivare a quei punti di follia,, a conferma del fatto che la crescita dei giovani non interessa né ai club, né ai tifosi. E soprattutto la sua presenza farà scivolare in secondo piano, a livello mediatico e tecnico, il grande acquisto dell’estate: se Ibrahimovic segnerà i gol per riportare il Milan in Champions, l’argentino cercherà di essere protagonista altrove; se invece nemmeno Ibrahimovic basterà per il quarto posto, Higuain non si accontenterà di un’altra stagione senza Champions.Tra tante ipotesi,Dalla A di, sperando di non arrivare alla Z di, le vittime illustri sono tante.nella stagione 1964-’65 quando era entrato in rotta con la società per il rinnovo del contratto. Senza Altafini, rimasto polemicamente in Brasile, il centravanti di scorta, l’italianissimoaveva sorprendentemente trascinato il Milan al primo posto e il ritorno in ritardo di Altafini dal Brasile dopo un’attesa protrattasi dall’estate all’inverno sembrava la garanzia per strappare lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Invece il Milan, in testa con 33 punti davanti all’Inter con 26, nella prima partita con Altafini in campo perse in casa contro il Vicenza (0-1 gol di Clausig) e da quel momento incominciò a scivolare in classifica, scavalcato a fine stagione dall’Inter.La stessa nostalgia canaglia per le coppe dei Campioni vinte con i loro gol ha poi ispirato, accolti come protagonisti ma rivelatisi deludenti comprimari. Tra tanti stranieri anche due italiani sono caduti nella stessa trappola,tornato dall’America e infinetornato dall’Inghilterra, anche se non oso fare paragoni tecnici e professionali tra i due per evitare legittime querele.vale la pena ricordare anche i clamorosi precedenti negativi di, tornati senza successo a guidare il Milan. Il primo addirittura, dopo aver sostituito Tabarez che era settimo, ha stabilito il record negativo per i 31 anni della gestione Berlusconi finendo all’undicesimo posto nel 1997, mentre il suo successore in entrambi i casi si è fermato al decimo un campionato dopo.legato al grande “Paron” Nereo Rocco, che dopo aver vinto la prima coppa dei Campioni con la doppietta già citata di Altafini, tornò nel 1967 e rivinse subito scudetto e coppa dei Campioni, diventando l’allenatore più vincente nella storia del Milan, con 10 titoli tra scudetti e coppe. Quando è morto Rocco, il 20 febbraio 1979, Ibrahimovic non era ancora nato. Ma dall’alto del suo paradiso rossonero il grande “Paròn” sarà il primo ad augurare a Ibrahimovic un ritorno vincente come il suo.