Milan, Ibrahimovic in pressing: c'è un nome in pole per il post-Pioli

40 minuti fa

Arrivano dalla Francia novità di mercato riguardanti il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato da Footmercato, il nome sul quale sta spingendo Zlatan Ibrahimovic in queste ore per la panchina rossonera è quello di Mark van Bommel, ex centrocampista che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Ibrahimovic e van Bommel si conoscono bene e la possibilità di puntare sull'attuale allenatore dell'Anversa, squadra che in Belgio ha chiuso al terzo posto la stagione regolare, affascina e non poco il manager svedese.