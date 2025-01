Milan, Ibrahimovic: "La squadra ha accettato Conceicao. Gimenez? Stiamo lavorando"

, senior advisor di RedBird, ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della sfida fra Dinamo Zagabria e Milan, ultima giornata della fase campionato di Champions League.PARTITA PIU' PRESTIGIOSA DA DIRIGENTE? - “Dico sempre che la prossima partita è la più importante. Sono tutte importanti, oggi è questa ad essere importante. Se vinciamo finiamo nelle prime 8, una partita importantissima”.COME STA ANDANDO CONCEICAO? - “Bene, la squadra si sta adattando. Accettano il suo modo di lavorare. Si gioca ogni 3 giorni, non ha avuto tanto tempo per gli allenamenti. Ma sta andando bene”.

GIMENEZ - “Il nostro mercato non dipende dalla vittoria di oggi. Non ti posso dare novità, stiamo lavorando. Non è un mercato facile, ma stiamo lavorando”.