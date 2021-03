La notizia è rimbalzata dalla Svezia, scatenando l'ansia tra i tifosi del Milan. Più precisamente, dalla Friends Arena di Stoccolma, dove la nazionale del ct Andersson è scesa in campo questa mattina per la rifinitura in vista del terzo e ultimo impegno di questa sosta, l'amichevole contro l'Estonia in programma domani sera. Come riportato dall'Expressen, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'allenamento dopo quindici minuti, uscendo dal campo accompagnato dal medico della nazionale.



TUTTO CONCORDATO - Nessun allarme, tuttavia. Lo conferma il ct Janne Andersson in conferenza stampa: "Ibrahimovic non è infortunato, era pianificato che dovesse fare solo il riscaldamento e poi fare allenamento individuale. Anche altri giocatori che hanno giocato domenica hanno fatto lo stesso. Ibrahimovic sarà con noi domani". L'attaccante del Milan, tuttavia, partirà dalla panchina.

LA REAZIONE - Criptico, come al solito, l'intervento di Ibra. Tramite una storia su Instagram, il centravanti ha commentato: "I see you", "vi vedo".