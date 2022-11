Il senso della corsa al rientro sta tutto in una frase. "Premio alla carriera? Rilassatevi, la mia non è ancora finita". Giovedì, durante la consegna dei Globe Soccer Awards,è stato chiaro. E ha lanciato la provocazione, sempre a modo suo, rivolgendosi a Paoloe Frederic. Lo svedese non pensa al ritiro. Semmai, a un ritorno in grande stile.L'obiettivo del totem rossonero è il rientro in campo, per dare una mano alla squadra diin una seconda parte di stagione che già si preannuncia infuocata. Dopo il, ilriprenderà la rincorsa al Napoli, alla ricerca della rimonta scudetto che potrebbe significare seconda stella. Non solo, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ilscenderà in campo a San Siro contro il, riabbracciando gli ottavi diLeague nove anni dopo l'ultima volta. Sarà dura, a Milanello ne sono consapevoli. Ma Ibra lavora in ottica di un rientro anche per questo: "In Champions è sempre difficile, la partita sarà però aperta. Non c'è un favorito, serve star bene nel momento. Ce la giochiamo".Dopo il premio alla carriera ricevuto, per riassaporare il campoin giorni che potrebbero rivelarsi fondamentali per aumentare i carichi di lavoro. Per esserci dopo la sosta, anche se oggi appare difficile ipotizzare una sua presenza contro lail 4 gennaio.