Milan, Ibrahimovic non ci sarà a Firenze

44 minuti fa



Alle 18.30 il Milan partirà da Malpensa per raggiungere Firenze in previsione della sfida di domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Non saranno al seguito della squadra né Giorgio Furlani né Zlatan Ibrahimovic mentre ci saranno Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, secondo quanto riferito da Sky.