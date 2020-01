Dopo la vittoria al fotofinish contro l’Udinese, l’attaccate del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla tv svedese C More Sport: “Non è stata la nostra migliore partita, ma ciò che conta è stato vincere, abbiamo dato continuità alla vittoria di Cagliari. Dopo il loro gol la partita si è messa in salita, è stata dura. Ma averla ribaltata ci ha fatto crescere mentalmente e anche la fiducia in noi stessi”.