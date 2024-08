AFP via Getty Images

Milan, Ibrahimovic non era all'Olimpico contro la Lazio. È in vacanza

Redazione CM

57 minuti fa

Il Milan è uscito dalla trasferta dell'Olimpico di Roma contro la Lazio con un pareggio per 2-2 con i "casi" Leao e Theo partiti dalla panchina, essendo andati avanti per 1-0, facendosi rimontare e soprassare 2-1 e poi costringendo Fonseca a mandare in campo i due esclusi per trovare il pareggio.



Non era però presente all'Olimpico Zlatan Ibrahimovic, il Senior Advisor della società rossonera per il fondo RedBird e uomo di Gerry Cardinale. Il dirigente svedese è attualmente in vacanza e non ha seguito la squadra in trasferta a Roma.