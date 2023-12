La vittoria contro il Monza sarebbe dovuta essere la prima partita in tribuna di Zlatan Ibrahimovic, nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan, ma l'influenza lo ha costretto a rimanere a casa. Vengono, però, fuori alcuni dettagli sul suo nuovo compito. Nel suo nuovo ruolo, Ibra non potrà scendere negli spogliatoi durante le partite, ma dovrà restare in tribuna: come riporta Repubblica, infatti, ci sono dei cavilli regolamentari che non permettono al momento la sua presenza negli spogliatoi. Per risolvere questo ostacolo, l'ex attaccante svedese dovrebbe essere inserito nell'organigramma del club di via Aldo Rossi.