Milan, Ibrahimovic presente all'Olimpico

Come riportato da Milan TV, dopo essere stato ospite del Business of Football Summit a Londra, insieme al patron rossonero Gerry Cardinale, oggi Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto la squadra rossonera a Roma dove, tra pochi minuti, sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. Questa sera, dunque, l'ex calciatore svedese e Senior Advisor di RedBird sarà presente allo stadio Olimpico per assistere alla sfida fra i biancocelesti e la formazione di Stefano Pioli. Insieme a Ibrahimovic, ci sarà anche Geroffrey Moncada, direttore tecnico del club di via Aldo Rossi.