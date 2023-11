Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto per comunicare al Milan la sua decisione in merito alla proposta del club di via Aldo Rossi di rientrare come dirigente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, presto l'ex attaccante milanista scioglierà le riserve sulla chiamata del Milan che è pronto a dargli un ruolo di primo piano. Lo svedese, infatti, vuole lavorare a stretto contatto con la squadra allenata da Stefano Pioli.