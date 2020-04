Difficile, ma non impossibile. Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Milan anche il prossimo anno, potrebbe andare oltre il legame in scadenza il 30 giugno. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma con il passare dei giorni l'opzione prende credito. Lo svedese, attualmente in patria dove si allena e gioca con l'Hammarby, ha ancora fame di campo, vuole giocare e tiene sempre il Milan al primo posto delle sue priorità. Aspetta di capire se finirà questa stagione, una volta che sarà tutto più chiaro avrà un confronto con Gazidis per capire se ci sono margini per continuare.



STIPENDIO E ALLENATORE - I soldi, per Ibrahimovic, sono l'ultimo dei problemi, ma è giusto sottolineare la posizione del Milan, disposto a ​deroghe sugli ingaggi per lui e per Romagnoli. Un'apertura, che ha fatto piacere a Zlatan. Le premesse economiche per andare avanti anche la prossima stagione ci sono, restano dei dubbi su quelle tecniche. Non si discutono le qualità di Ibra, ma il suo ruolo nel nuovo progetto. Restare per non esserne al centro non fa al caso suo. Il nodo allenatore, insomma, sarà determinante. Qualche settimana e sarà tutto più chiaro.