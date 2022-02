"Se torno presto? Questo è sicuro". Zlatan Ibrahimovic conferma che il rientro in campo, dopo lo stop per la sofferenza al tendine d'Achille, è più vicino. L'attaccante del Milan, ospite di 'Mi Casa' su Radio 105, ha spiegato: "Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrò avanti non lo so, ma cerco sempre di andare oltre al limite. Perché essere normali quando puoi essere più forte?".



FUTURO - Ibrahimovic parla poi del futuro, confermando come la testa sia ancora fermamente rivolta al calcio: "Vediamo per il futuro. Sono curioso per certe cose: come diventare un attore... Qualcosa che mi dà adrenalina. Ma nulla sarà come il calcio. Dovrò fare la differenza. Ho tanti progetti, ma ora il mio focus è essere un calciatore. Quando torno butto giù tutto lo stadio".