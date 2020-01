Dopo la conferenza stampa di presentazione per il ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport: "Le cose vanno avanti, le situazioni sono sempre differenti, ho un bel rapporto con i milanisti, quando ero qua 8/9 anni fa ho cercato di dare qualcosa, fa parte di me. Senza di loro è difficile giocare, sono loro che ti danno l'adrenalina e lo spirito, ho avuto sempre un bel rapporto con loro".



TIFOSI - "Quelli del Milan mi hanno amato più degli altri? Penso di sì, quando sono arrivato il Milan era in una situazione differente, la felicità non era al top. Il Milan mi ha dato la gioia di giocare a calcio, questa è la cosa più importante. Questo mi ha dato il Milan dal primo giorno, ho scelto di tornare, potevo scegliere altre squadre ma questa è casa mia".



MOMENTO - "Sono abituato, voglio essere in campo e giocare".



CONDIZIONI - "Ho parlato ieri col mister, mi ha chiesto come stavo. Non ho toccato pallone dall'ultima partita ma non c'è problema se non tocco il pallone".



VINCERE IN QUESTA STAGIONE - "Vincere sarà migliorare la situazione, aiutare al massimo, poi cambiare le piccole cose per alzare la squadra. Voglio divertirmi in campo per dare ai tifosi quello per cui pagano, facciamo saltare San Siro".



PROSSIMA EMOZIONE - "Un gol".



SOCIAL - "Mi arriva naturale, non faccio piani su queste cose".



COMPAGNI DI SQUADRA - "Sono parte della squadra, devo entrare in campo e conoscere i miei compagni, devo capire e provare feeling tra di noi".



NUMERO 21 - "Mi hanno mandato un foglio con tanti numeri, ho chiesto ai miei figli, hanno detto il 21 perché mio figlio più grande ce l'ha".