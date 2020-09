Con Zlatan Ibrahimovic tutto è più facile: il Milan ha ricominciato il campionato come lo aveva finito. Vittoria contro il Bologna nella prima giornata di Serie A grazie alla doppietta dell’attaccante svedese. Un dato che fa ben sperare Stefano Pioli e che permette ai betting analyst di aprire diverse scommesse su Ibrahimovic. Considerata la forma dell’ex centravanti, tra le altre, di Juventus, Inter e Paris Saint Germain, i bookmaker, riporta Agipronews, hanno deciso di offrire a 12 la possibilità di vederlo segnare ancora nelle prossime quattro giornate di campionato (Crotone, Spezia, Inter e Roma). Ma se questo obiettivo risulta complicato, non lo è quello relativo al numero di goal che Ibrahimovic riuscirà a segnare in questa stagione. Che sia ancora determinante all’età di 39 anni è qualcosa di più unico che raro, e secondo i trader, Zlatan se la giocherà per il titolo di capocannoniere. Infatti la realizzazione di oltre 20 goal paga 2,25 volte la posta.