Milan, Ibrahimovic: "Se non corri in difesa, l'allenatore ti lascia in panchina. Gimenez? Grande investimento"

, senior advisor di RedBid e dirigente del Milan, ha analizzato così, a DAZN, la sfida che attende i rossoneri nella trasferta di Empoli, valida per la 24a giornata di Serie A.“Oggi il risultato è molto importante, come in tutte le partite. Si deve vincere e alzarsi in classifica, è fondamentale”.“Dipende dal tipo di allenatore che hai. Se non corri dietro ti mette in panchina. Il calcio moderno ora è così. Hai diversi caratteri tra i giocatori e devi tirargli fuori il massimo. Non conta l’individualità, ma il collettivo. Se il mister chiede qualcosa devi seguirlo. Il miglior attacco è la miglior difesa. Fa parte del gioco, difendere e attaccare”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

“Noi ci crediamo tanto e per questo abbiamo fatto un grande investimento in lui. Dobbiamo farlo crescere e farlo stare bene. Lui è forte in area ed è bravo a fare gol. Aiuta anche con gli assist, non solo con i gol. Ha margine di crescita. L’importante è che sta bene, da straniero arrivare in Italia non è facile. Ma è nostra responsabilità farlo stare bene e fargli pensare solo al calcio”.