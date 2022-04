Il Milan ha diramato il comunicato in merito all'allenamento di oggi, questo il report:



"SQUADRA A MILANELLO E TESTA GIÀ AL GENOA

Riprendono subito gli allenamenti dopo il pareggio di Torino

Rientrata in nottata da Torino, la squadra ha dormito a Milanello e ha ripreso il lavoro questa mattina con la sessione di allenamento post gara.



REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici partenti del match di ieri sera con il Torino; in campo, dopo aver svolto l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici.



L'allenamento è proseguito con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso; in conclusione la partitella su campo ridotto".



TEGOLA IBRA - Non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: secondo quanto riportato da Sky, lo svedese sarà costretto a stare fuori 10 giorni per un trattamento al ginocchio da sostenere a Milanello, per lui dunque niente Genoa, derby in Coppa Italia e probabilmente Lazio. Stagione veramente difficile per Ibra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com invece allenamento in gruppo per Ante Rebic e Samu Castillejo, personalizzato con il pallone per Ismael Bennacer, Fikayo Tomori regolarmente con la squadra.