Il Milan è tornato a lavorare in quel di Milanello in vista della sfida al Parma in programma domenica prossima a San Siro. Ismael Bennacer ha svolto l'intera seduta in gruppo e sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per la partita con gli emiliani.



IBRAHIMOVIC IN FORTE DUBBIO - Discorso diverso per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese anche oggi non si è allenato in gruppo ma si è sottoposto a un lavoro personalizzato. Improbabile, quindi, un suo rientro in campo già da domenica ma molto più probabilmente nel turno infrasettimanale contro il Genoa. L'attacco rossonero contro il Parma dovrebbe essere composto da Saelemaekers, Calhanoglu, Leao e Rebic.