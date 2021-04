Buona notizia per il Milan, dopo il disastroso ko di ieri a Roma contro la Lazio che lo ha fatto sprofondare al quinto posto, fuori dalla zona Champions: Zlatan Ibrahimovic migliora e punta a tornare tra i titolari nella gara di sabato sera contro il Benevento, in programma a San Siro alle 20.45.



VERSO IL RECUPERO - Nella giornata di oggi lo svedese ha lavorato con il gruppo di giocatori che ieri non ha preso parte alla gara contro la Lazio: a meno di ricadute tornerà a disposizione per il prossimo turno, come confermato anche ieri dalle parole di Stefano Pioli