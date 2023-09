Un gradito ritorno, per una semplice visita a sorpresa a quelli che sono stati a lungo i suoi compagni e che ora è costretto ad osservare da lontano.questa mattina si è presentato a sorpresa a Milanello dove ilquesta mattina sosterrà l'allenamento di rifinitura aperto anche alla stampa in vista della sfida di Champions League, l'esordio stagionale contro il Newcastle.Una semplice visita di cortesia secondo quanto riferito dagli organi rossoneri, ma significativa dato che arriva dopo un derby perso per 5-1 e prima della primissima partita di un girone di Champions che si prospetta difficilissimo.fra squadra e società, una sorta di team manager, ruolo che finora Ibra aveva sempre rifiutato. Che sia la volta buona per la svolta?