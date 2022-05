Il ginocchio sinistro di Zlatan Ibrahimovic preoccupa lo svedese che sta stringendo i denti per questo finale di stagione al cardiopalma con il Milan, ma che per il futuro dovrà essere sistemato se vorrà continuare a giocare a calcio. Ibra è infatti molto preoccupato dai continui dolori a cui il ginocchio lo sottopone e, secondo la Gazzetta dello Sport, non è escluso che alla fine possa scegliersi di operarsi nuovamente.