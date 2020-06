Buone nuove per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica che ha confermato dei miglioramenti progressivi rispetto alla lesione al polpaccio del 26 maggio scorso. Nei prossimi giorni Zlatan tornerà a correre e saranno fondamentali le sensazioni dell'attaccante per capire se forzare o meno.



OBIETTIVO 28 GIUGNO - Il Milan non può fare a meno del suo migliore giocatore in movimento e incrocia le dita per un recupero rapido. L'obiettivo è quello di avere Ibrahimovic a disposizione per la partita del 28 giugno contro la Roma. Stefano Pioli ci spera, iniziare a filtrare sempre più ottimismo in quel di Milanello.