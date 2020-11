Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di mollare la presa.Zlatan ha lavorato sodo tra palestra e terapie,E lancia segnale inequivocabile anche al gruppo: seppur indisponibile, il leader non abbandona la nave ma anzi la vuole guidare anche da fuori.A 39 anni Zlatan continua a meravigliare tutti per la sua fame e la sua mentalità inossidabile. Ha trovato energie nuove e ancora più forti dopo la positività al Covid, ha tutta l'intenzione di superare brillantemente anche l'infortunio muscolare alla gamba sinistra.a San Siro ma non è da escludere un rientro anticipato tra le due trasferte di Genova contro la Samp e Praga contro lo Sparta in Europa League. Il leone Ibrahimovic vuole tornare a ruggire, a Milanello se ne sono accorti tutti.