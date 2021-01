Buone notizie, finalmente, in casa Milan. L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo un mese e mezzo:ma, secondo quanto riportato da Stefano Pioli in conferenza, non ci sarà nel match di domani contro il Torino.



IBRA LAVORA IN GRUPPO - Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo svedese ha infatti lavorato parzialmente in gruppo nell'allenamento odierno: Ibra sta ormai ultimando l'iter per il ritorno in campo, sempre più vicino, ma che non avverrà ancora sabato sera. Probabile a questo punto che possa tornare lunedì 18 gennaio sera, nella gara della Sardegna Arena, contro il Cagliari.



LE PAROLE DI PIOLI - Queste le parole di Stefano Pioli in merito: "Ha svolto il suo programma, ha fatto un po' di lavoro ma non credo potrà essere disponibile domani".