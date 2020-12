Il Milan si rimette subito al lavoro dopo il pareggio interno con il Parma per preparare l'impegno infrasettimanale in casa del Genoa, con una novità: il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha svolto per la prima volta con i compagni una seduta di allenamento, di scarico e a bassa intensità. Un primo passo verso il rientro dopo il problema muscolare accusato con il Napoli, ma è presto per dire se Ibra sarà a disposizione di Pioli per la gara del Ferraris: la decisione arriverà solo dopo l'allenamento di domani per evitare rischi, con lo svedese che avverte ancora fastidio e dolore alla coscia.



In gruppo con Ibrahimovic anche Alexis Saelemaekers, che ha saltato il Parma per indisposizione. Solo palestra invece per Simon Kjaer. Nel pomeriggio, infine, previsti gli esami strumentali per stabilire l'entità degli infortuni di Ismael Bennacer (problema al flessore della coscia destra) e Matteo Gabbia (ginocchio sinistro).