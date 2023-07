Il Milan non ha fretta nel trovare il 9 alternativo a Giroud sul mercato. Il profilo deve essere quello giusto e alle condizioni economiche del club rossonero. Per questo il nome di Mauro Icardi, tornato al PSG dopo la stagione super al Galatasaray, resta soltanto sullo sfondo, come opzione last minute di fine mercato se lo slot sarà ancora a disposizione. Lo riporta Tuttosport.