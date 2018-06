Una nuova idea per il Milan. Secondo quanto rivelato da Sky, i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione Samu Castillejo del Villarreal. Classe 1995 mancino ma che gioca come esterno alto a destra, proprio come il connazionale Suso. Nell'ultima stagione si è reso protagonista con sei gol e sette assist nell'ultima Liga.



DIPENDE DA SUSO - Molto dipenderà, ovviamente, dalla eventuale cessione di Suso.Castillejo è un nome che piace eccome al cub di via Aldo Rossi e ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Sondato dal Napoli a gennaio, il suo futuro potrebbe essere comunque in Italia al Milan. Con il Villarreal i rossoneri stanno parlando da tempo per quanto concerne la situazione di Carlos Bacca, non è da escludere che il discorso venga allargato al nativo di Malaga.