Arrivano voci dalla Spagna secondo le quali il Milan starebbe pensando a Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona, e Tuttosport parla della possibilità che il brasiliano possa arrivare in rossonero con la formula del prestito. L'ostacolo maggiore è però rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che in blaugrana percepisce 12 milioni di euro a stagione.