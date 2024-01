Milan, idea low cost Matic per il centrocampo

Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma, è ai ferri corti col Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League, che ha pubblicato un duro comunicato nei suoi confronti. Il serbo classe 1988 potrebbe essere una soluzione low cost per la mediana del Milan, in caso di rottura totale coi francesi, secondo quanto riporta Gazzetta.it.