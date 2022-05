Sognare in grande. E' quello che vuole fare il Milan, che oltre alle vicende di campo, con uno scudetto lontano 4 punti, ha tutta l'intenzione di essere ambizioso sul mercato, costruire una squadra che possa essere competitiva anche in Champions League. La nuova proprietà ( qui gli aggiornamenti ) vuole far fare alla rosa di Pioli un salto di qualità, in quest'otticaper il quale oggi arrivano conferme da L'Equipe., in scadenza nel 2024 con il Lipsia.Ancora non è stata presentata nessuna proposta ufficiale, ma il gradimento è forte. Il talento cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain piace per la sua capacità di giocare in più ruoli (trequartista, falso nueve, esterno d'attacco) e la sua incidenza sottoporta,Il Lipsia, che vuole rinnovargli il contratto e non ha ancora ricevuto un'apertura a riguardo, non vuole lasciarlo partire, solo un'offerta da almeno 60 milioni di euro potrebbe fargli cambiare idea.