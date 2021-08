Il Milan pensa ad Aaron Ramsey. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri e la Juventus possono chiudere l'affare in prestito, con i meneghini che pagherebbero metà dell'ingaggio. Il gallese, ex compagno di Giroud all'Arsenal, può essere la soluzione low cost per la trequarti, e il suo profilo va ad aggiungersi alla lista che comprende anche Vlasic, Ziyech e Isco.