Il Milan sta valutando le varie opzioni sul tavolo per regalare a Stefano Pioli un nuovo esterno destro da schierare nella prossima stagione. Tra i profili disponibili, quello di Ismaila Sarr, senegalese in forza al Watford, piace per caratteristiche e numeri espressi nel corso di una stagione fin qui molto positiva: 5 reti e un assist in Premier League e una Coppa d’Africa alzata da protagonista con il suo Senegal. L’esterno classe 1998, che sta vedendo lievitare il suo valore di mercato oltre i 30 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi non sarà così semplice da aggredire in sede di mercato. Ma i suoi orizzonti vanno ben oltre Vicarage Road, anche nel breve termine.



GRADIMENTO MILAN – Sarr, dicevamo, rappresenta il tipo di giocatore che il Milan vorrebbe aggiungere alla propria rosa. Non è ancora il momento di parlare di trattativa, ma i rossoneri hanno il suo dossier sulla scrivania, da aprire e confrontare con quello di altri esterni simili per valutare quale sia quello giusto. Rispetto a Messias, Sarr non gioca a piede invertito, quindi tende molto a guadagnare il fondo piuttosto che rientrare verso il centro del campo.



PREZIOSO – Di certo c’è che Sarr è un giocatore al quale un allenatore rinuncia difficilmente. Arrivato al Rennes come erede di Dembélé passato al Barcellona, il Watford lo ha preso per 30 milioni nell’estate del 2019, rendendolo un punto fermo della formazione titolare. Tanto che l’infortunio che lo aveva colpito prima della Coppa d’Africa, una contusione da 3 settimane di stop, aveva invogliato gli Hornets a chiedere di non convocarlo: niente da fare, il tecnico Aliou Cissé ha insistito sulla sua chiamata a costo di cercare lo scontro con il club, lo ha aspettato e lo ha schierato nella fase a eliminazione diretta, nella quale Sarr è risultato decisivo. Un biglietto da visita di tutto rispetto per la sua prossima esperienza europea.